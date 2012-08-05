به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمد در نشست خبری پیش از بازی پیکان - راه آهن تصریح کرد: در چند سه هفته گذشته با اینکه مقابل ملوان و راه آهن مستحق باخت نبودیم اما به راحتی سه امتیاز را از دست دادیم. یکسری اتفاقات در بازی‌های گذشته ما باعث شد تا این امتیازات را بدست نیاوریم.

وی تاکید کرد: حق تیم ما در سه بازی گذشته خورده شده است. ما از نظر فوتبالی خوب بازی می‌کنیم ولی از نظر داوری ضربه خورده‌ایم. تیم ما تازه به لیگ برتر آمده است و نباید با تصمیمات اشتباهات داوری ضربه بخورد.

کاپیتان تیم فوتبال گهر دورود تصریح کرد: امیدوارم در بازی فرداشب برابر پیکان داوران مسابقه نهایت دقت خود را به کار ببرند.

تیم‌های فوتبال گهر دورود و پیکان دوشنبه شب و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه اکباتان به مصاف هم خواهند رفت.