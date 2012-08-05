هشت هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر در استان فارس، گفت: عدم پرداخت های به موقع از جانب صاحبان مسکن مهر به عنوان مهمترین مشکل حال حاضر در استان فارس مطرح است.

وی تصریح کرد : در صورت فراهم شدن زمین برای ساخت و ساز هیچگونه مشکلی برای افزایش تعداد درخواست کنندگان مسکن مهر در استان فارس و حتی شهر شیراز وجود ندارد به شرط اینکه زمینی مناسب ارایه شود.

مدیر کل راه و شهر سازی استان فارس افزود: تلاش های فراوانی پیرامون ارایه زمین مناسب برای ساخت و ساز مسکن مهر در شیراز انجام شده اما متاسفانه تاکنون این تلاش ها به نتیجه نرسیده است

عشایری در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت راه های استان و به خصوص آزاد راه شیراز به اصفهان گفت: تمام این مسیر در استان فارس است و تا کنون روند پیشرفت خوبی نیز داشته است.

وی افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته این پروژه تا سال 94 به بهره برداری خواهد رسید.