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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

لطفی:

مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم در آبیک کاهش یافت

مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم در آبیک کاهش یافت

آبیک- خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: با اجرای طرح IPM مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم دراین شهرستان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای طرح IPM و همچنین کاهش مصرف سموم،‌ سطح مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم و جو در شهرستان آبیک کاهش یافته است.

لطفی افزود: این طرح در سال زراعی در سطح بالغ بر 19 هزار هکتار از مزارع این شهرستان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: مبارزه علیه آفت طی دو مرحله و در زمانهای مناسب انجام شد که نسبت به سال گذشته نزدیک به 20 درصد کاهش داشته است.

لطفی در ادامه به آثار مخرب و زیان بار آفت سن گندم و جو بر تولید محصول سالم اشاره کرد و گفت: سن یکی از خطرناکترین آفت گندم و جو بشمار می رود که در صورت عدم کنترل آن در مزارع  می تواند تا 100 درصد به محصولات زراعی خسارت وارد کند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آبیک اظهارداشت: با نظارت بر عملکرد شش کلینیک گیاه پزشکی تحت پوشش و کارشناسان بخش دولتی همچنین از طریق ردیابی و پایش این آفت مبارزه جدی و به موقع با این آفت انجام شده است.

کد مطلب 1666406

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