مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم در آبیک کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای طرح IPM و همچنین کاهش مصرف سموم،‌ سطح مبارزه شیمیایی با آفت سن گندم و جو در شهرستان آبیک کاهش یافته است.



لطفی افزود: این طرح در سال زراعی در سطح بالغ بر 19 هزار هکتار از مزارع این شهرستان اجرا شده است.



وی تصریح کرد: مبارزه علیه آفت طی دو مرحله و در زمانهای مناسب انجام شد که نسبت به سال گذشته نزدیک به 20 درصد کاهش داشته است.



لطفی در ادامه به آثار مخرب و زیان بار آفت سن گندم و جو بر تولید محصول سالم اشاره کرد و گفت: سن یکی از خطرناکترین آفت گندم و جو بشمار می رود که در صورت عدم کنترل آن در مزارع می تواند تا 100 درصد به محصولات زراعی خسارت وارد کند.



مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آبیک اظهارداشت: با نظارت بر عملکرد شش کلینیک گیاه پزشکی تحت پوشش و کارشناسان بخش دولتی همچنین از طریق ردیابی و پایش این آفت مبارزه جدی و به موقع با این آفت انجام شده است.