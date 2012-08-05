67 درصد مردم بندرعباس از اتوبوس درون شهری بیشتر استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موسوی بعد از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: طرح نظرسنجی در خصوص وضعیت استفاده مردم از اتوبوسهای شهری و همچنین عملکرد سازمان اتوبوسرانی بندرعباس توسط خانه شهریاران جوان در نقاط مختلف شهر بندرعباس اجرا شد.

مدیرخانه شهریاران جوان بندرعباس با اشاره به شرکت بیش از شش هزار نفر از مردم بندرعباس در این نظرسنجی، گفت: در این طرح که به مدت 20 روز به اجرا درآمد، 10 هزار برگه نظرسنجی در مناطق مختلف شهر بندرعباس توزیع شد که پنج هزار و 700 نفر از مردم به سوالات مطرح شده در این برگه ها پاسخ دادند.

وی ادامه داد: هزار نفر دیگر نیز با مراجعه به سایت خانه شهریاران جوان بندرعباس، نظرات خود را در خصوص اتوبوسرانی در این نظرسنجی اعلام کردند.

مدیر خانه شهریاران جوان بندرعباس در ادامه اهداف این نظرسنجی را برشمرد و اظهار داشت: بررسی میزان استفاده مردم از اتوبوس شهری، بررسی میزان رضایت مردم از خدمات اتوبوسرانی، سنجش میزان آشنایی مردم نسبت به خدمات ویژه اتوبوسرانی همانند بلیط کارت و ایستگاههای مکانیزه و همچنین بررسی میزان اینکه چه اقشاری از خدمات اتوبوسرانی بیشتر استفاده می کنند، از جمله اهداف این نظرسنجی بود.

موسوی در ادامه تصریح کرد: براساس نتایج این نظرسنجی مشخص شد که حدود 67 درصد مردم بندرعباس بیشتر از خدمات اتوبوسرانی استفاده می کنند و 33 درصد دیگر استفاده کمتری از اتوبوس شهری دارند.

وی افزود: همچنین شرکت کنندگان در این نظرسنجی حداقل یکبار از خدمات اتوبوسرانی استفاده کرده بودند.