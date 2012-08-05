به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرعه‌کشی که امروز در محل فدراسیون فوتبال انجام شد تیم ابومسلم خراسان با تیم‌های نساجی مازندران، شاهین بوشهر، مس سرچشمه، ماشین سازی تبریز، گسترش فولاد تبریز، گل گهر سیرجان، استقلال اهواز، اتکا گلستان، شهرداری اراک، سنگ آهن بافق، نفت مسجد سلیمان، پارسه تهران و پاس الوند همدان هم‌گروه شد.

در این گروه تیم‌های مدعی چون شاهین بوشهر، شهرداری اراک، مس سرچشمه و گسترش فولاد تبریز حضور دارند که کار را برای ابومسلم سخت خواهند کرد.

طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور از بیستم شهریورماه آغاز و تا اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.