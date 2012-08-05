70 درصد اقدامات پاراکلینیک طرح پزشک خانواده رایگان است

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامه پزشک خانواده طرحی برای تمام فصول است، اظهار داشت: افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقاء سطح سلامت مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم از مهمترین ویژگی های این برنامه ملی است.

وی با اشاره به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یکی دیگر از فواید و مزایای این طرح عنوان کرد: با اجرای این طرح بیماری های بومی در برخی مناطق کشف می شود و به عبارت دیگر، با یک ویزیت پایه توسط پزشک خانواده به راحتی می توان بیماریهای نهان در یک نطقه را کشف کرد و در صدد پیشگیری از آن برآمد.

میرمحمدی ادامه داد: کلیه ارائه خدمات در سطح یک پزشک خانواده اعم از ویزیت، دارو، تزریق و پانسمان رایگان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، اصلاح نظام سلامت را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

میرمحمدی عنوان کرد: هر پزشک خانواده موظف است بحثهای پیشگیری، آموزش و سلامت محوری را به بیمارانش ارائه دهد.