  1. استانها
  2. یزد
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

میرمحمدی:

70 درصد اقدامات پاراکلینیک طرح پزشک خانواده رایگان است

70 درصد اقدامات پاراکلینیک طرح پزشک خانواده رایگان است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از رایگان بودن 70 درصدی اقدامات پاراکیلینک در این طرح خبر داد و گفت: از دیگر مزایای برنامه ملی این است که از اقدامات پاراکیلینک غیرضروری نیز جلوگیری می شود.

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامه پزشک خانواده طرحی برای تمام فصول است، اظهار داشت: افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقاء سطح سلامت مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم از مهمترین ویژگی های این برنامه ملی است.

وی با اشاره به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یکی دیگر از فواید و مزایای این طرح عنوان کرد: با اجرای این طرح بیماری های بومی در برخی مناطق کشف می شود و به عبارت دیگر، با یک ویزیت پایه توسط پزشک خانواده به راحتی می توان بیماریهای نهان در یک نطقه را کشف کرد و در صدد پیشگیری از آن برآمد.

میرمحمدی ادامه داد: کلیه ارائه خدمات در سطح یک پزشک خانواده اعم از ویزیت، دارو، تزریق و پانسمان رایگان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، اصلاح نظام سلامت را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

میرمحمدی عنوان کرد: هر پزشک خانواده موظف است بحثهای پیشگیری، آموزش و سلامت محوری را به بیمارانش ارائه دهد.

کد مطلب 1666414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها