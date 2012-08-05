به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران المپیکی کشورمان که ماه‌هاست در اردوهای متعدد آماده سازی در خانه کشتی به تمرین پرداخته‌اند، فردا آخرین تمرینات خود را برگزار کرده و سپس برای اعزام به لندن مهیا خواهند شد.

شاگردان خادم امروز هم تمرینات سبک و بانشاطی را برگزار کردند که طی آن حسن رحیمی و احسان لشگری به بازی بسکتبال پرداختند، رضا یزدانی و صادق گودرزی با حریفان خود مرور فن کردند و مهدی تقوی و مسعود اسماعیل‌پور هم دویدن را در برنامه داشتند.

این تمرین زیر نظر رسول خادم مدیر فنی تیم‌های ملی و اعضای کادر فنی برگزار شد که نکته جالب توجه تمرین امروز سرشاخ شدن رضا لایق، مربی تیم ملی با صادق گودرزی بود.

آزادکاران بامداد سه شنبه راهی لندن می‌شوند تا طی روزهای 20 تا 22 مردادماه در سالن اکسل محل برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد المپیک به مصاف حریفان خود بروند.