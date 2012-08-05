محدودیت ترافیکی محدوده حرم حضرت عبدالعظیم(ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به اینکه 25 دستگاه ون و 150 دستگاه اتوبوس در مسیرهای مورد اشاره برای انتقال رایگان مسافران و زائران اختصاص یافته است، تصریح کرد: اجرای طرح محدودیت عبور و مرور و انسداد معابر با نصب 98 بلوک سیمانی چهار متری در معابر منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) انجام می شود.

وی از ورود احتمالی بیش از 100 هزار خودرو در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در شبهای قدر خبر داد و افزود: مسیرهای دسترسی به این حرم شریف از طریق پارکینگهای مترو شهرری، میدان شهید شاملو، ضلع جنوب و شرق حرم، سلمان فارسی، میدان بشارت، شهید آوینی و دادگستری برای شهروندان امکان پذیر است.

همایش استادان درس دفاع مقدس در دانشگاه آزاد شهرری برگزار می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرری از برگزاری همایش سراسری استادان درس دفاع مقدس در دانشگاه آزاد شهرری خبر داد.

کیانوش فتحی گفت: ‌امیدواریم که این واحد بتواند ضمن میزبانی شایسته همایش سراسری استادان درس آشنایی با دفاع مقدس رسالتی که در خصوص دفاع مقدس بر عهده دارد به نحو احسن اجرا کند.

وی برگزاری همایش سراسری استادان درس آشنایی با اندیشه دفاع مقدس در واحد شهرری را فرصتی برای شکوفایی عظیم در این راه خواند و پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با حضور مسئولان مرتبط در راستای برگزاری هرچه پربارتر این همایش را ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

مراسم افطاری خانواده های شهدا در ری برگزار شد

به منظور تکریم خانواده های معظم شهدای منطقه 20 مراسم افطاری با حضور 350 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران به همت واحد امور ایثارگران در دارالضیافه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد.

در این مراسم مسئول فرهنگی اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران شهردار منطقه، قائم مقام، معاونان و شهردارن نواحی شهرداری منطقه 20 و رئیس بنیاد شهید شهرری نیز حضور داشتند.

گفتنی است با هماهنگی امور ایثارگران منطقه 20 در راستای تکریم آزادگان و در آستانه سالگرد بازگشت آزادگان به میهن اسلامی مراسم دیگری روز 23 مردادماه با حضور آزادگان و خانوادهای آنان در دارالضیافه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می شود.