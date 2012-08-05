نورالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور هشتم و ماقبل پایانی رقابت‌های شطرنج خراسان شمالی، جام رمضان با صدر نشینی مازیار باقری خاتمه یافت.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها با شرکت 54 شطرنج باز در 9 دور و به روش سوییسی در محل سالن شطرنج استان در حال برگزاری است، تصریح کرد: در دور ماقبل پایانی مازیار باقری با 7 امتیاز در صدر قرار دارد و قائم مسعودی و حسین رحمانی نیز به ترتیب با 6.5 و 6 امیتاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

ناصری اظهار داشت: دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج جام رمضان خراسان شمالی ساعت 21 یکشنبه شب 15 مرداد ماه با انجام 27 بازی پیگیری می‌شود.

مسئول کمیته مسابقات، لیگ و داوران هیئت شطرنج استان اظهار داشت: مسابقات شطرنج قهرمانی خراسان شمالی از 7 مرداد ماه در محل سالن هیئت شطرنج استان آغاز شده و پس از برگزاری 9 دور، یکشنبه شب با معرفی نفرات برتر به پایان می‌رسد.

