3 پایگاه خون در لرستان فعال است

امیرحسین تروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سه پایگاه خون در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد و الیگودرز فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در شهرستان خرم آباد سه مرکز اهدا خون وجود دارد، تصریح کرد: همچنین در شهرستانهای بروجرد و الیگودرز نیز به ترتیب دو مرکز و یک مرکز اهدا خون فعالیت دارند.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان لرستان با اشاره به روند اهدا خون در سایر شهرستانهای لرستان بیان داشت: در شهرستانهای نورآباد، کوهدشت، پلدختر و دورود هر کدام یک روز از هفته به صورت سیار کار اهدا خون انجام می گیرد.

تروند یادآور شد: در شهرستانهایی که میزان مصرف خون 50 واحد باشد پایگاه انتقال خون احداث و راه اندازی می شود.

وی افزود: طی سالجاری تا کنون بیش از 17 هزار نفر از مردم لرستان به پایگاههای انتقال خون مراجعه کرده که از این میزان 13 هزار و 500 نفر شرایط اهدا خون را داشته اند.