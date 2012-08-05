تامین اجتماعی خراسان جنوبی 170 میلیارد ریال مطالبه از کارفرمایان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر محمودی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: مطالبات تامین اجتماعی در پایان سال گذشته 180 میلیارد ریال بوده که تا کنون 12 میلیارد ریال آن وصول شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت به موقع این مطالبات موجب ارائه خدمات به موقع و مطلوب به بیمه شدگان خواهد شد، تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته به دلیل عدم پرداخت به موقع سهم بیمه در استان 12 درصد کاهش منابع داشته ایم.

وی بیان داشت: این کسری منابع از سوی سازمان مرکزی از محل حق بیمه سایر استانها به خراسان جنوبیتزریق شد تا ما بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.

وی خواستار پرداخت مطالبات تامین اجتماعی استان از سوی کارفرمایان شد و افزود: سازمان از محل حق بیمه ها 20 نوع خدمت را به بیمه شدگان ارائه می دهد.

37 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه 37 درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند افزود: از جمعیت 640 هزار نفری استان 234 هزار نفر زیرپوشش خدمات و تعهدات بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از این تعداد 77 هزار نفر بیمه شده اصلی ، 141 هزار نفر بیمه شده تبعی، هفت هزار نفر مستمری بگیر اصلی، هشت هزار نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات صندوق تامین اجتماعی و افزایش دامنه تعهدات مستلزم حمایتهای دولتی است، تصریح کرد: تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی خدمات و تعهدات خودش را در دو بخش بیمه ای و درمانی به مخاطبین ارائه می دهد.

محمودی با اشاره به فعالیت چهار شعبه اصلی تامین اجتماعی در شهرستانهای استان گفت: این شعب در شهرستانهای بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس فعال هستند.

وی با بیان اینکه 10 شعبه اقماری نیز در سایر شهرستانها و شهرهای استان فعالی است، عنوان کرد: در هفته تامین اجتماعی امسال شعبه خوسف و سربیشه را راه اندازی کردیم.

پرداخت معوقات مستمری بگیران تامین اجتماعی تا پایان مرداد ماه

محمودی با اشاره به اینکه هفت هزار بازنشسته از تامین اجتماعی استان مستمری دریافت می کنند، میزان مستمری این بازنشستگان امسال 18 درصد افزایش یافته که تا پایان مرداد ماه امسال پرداخت خواهد شد.

به گفته وی در این راستا هشت میلیارد ریال به مستمری بگیران پرداخت خواهد شد.

وی تدوین برنامه عملیاتی بصورت کوتاه مدت و بلند مدت، توسعه واحدهای تامین اجتماعی به منظور گسترش چتر حمایتی و ایجاد کارگزاری تامین اجتماعی در شهر بیرجند را از برنامه های امسال تامین اجتماعی استان عنوان کرد.