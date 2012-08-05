اعطای تسهیلات دانشگاه شهیدبهشتی به برترین های کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، در مقطع کارشناسی، در هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه، به نفرات اول تا سوم پذیرفته شده در رشته هایی که دارای رتبه‌های زیر 100 کشوری هستند یک دستگاه کامپیوتر لپ تاب و به سه نفر بعدی رتبه‌های زیر 200 کشوری یک سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد کرد.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد، رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی- دانشجویی کشور یک دستگاه کامپیوترلپ تاب، رتبه های 4، 5 و 6 مرحله نهایی المپیاد علمی- دانشجویی کشور یک سکه تمام و همچنین یک سکه نیم به رتبه های 7 تا 10 مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور تعلق می گیرد.

از سایر تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه شهید بهشتی می توان به امکان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون، براساس وضعیت تحصیلی و دستورالعمل مصوب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اشاره کرد.

همچنین برگزاری کلاس‌های فوق برنامه زبان خارجی و کامپیوتر، امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی، پرداخت بخشی از هزینه های ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی در دوره‌های تکمیلی، دراختیار گذاشتن خوابگاه‌های مناسب و اعطای وام تحصیلی از دیگر تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز است که می توان به آنها اشاره کرد.