حل مشکلات اقتصادی کشور با اتحاد سه قوه میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا باهنر امروز یکشنبه در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین آذربایجان شرقی و در جمع خبرنگاران افزود: معضل گرانی مرغ در چند روز اخیر یکی از مشکلات معیشتی کشور بود که خوشبختانه با ورود همه جانبه تا حدودی این مشکل حل شده است و در آینده قیمت مرغ به 5 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به خود اتکائی درکشور اظهار داشت:تحریم ایران در موضوع هسته ای باعث رشد در کشور و افزایش روحیه تولید ملی شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ضرورت تبعیت از آژانس بین المللی هسته ای تاکید کرد و گفت: فعالیت های غنی سازی اورانیوم ایران صلح آمیز است و بازرسان آزانس نیز آن را تائید کرده اند.

وی تصریح کرد:کشور های غربی و حامی استکبار از نفوذ ایران در ممالک اسلامی وترویج آن و نهایتا استبداد ستیزی هراس دارند .

وی ادامه داد: همچنین از این مقاصد صلح آمیز انحرافی نخواهیم داشت و به سمت اهداف غیرصلح آمیر نمی رویم که این موضوع از سوی ناظران آژانس و دوربین های آن کاملا مشهود است، مضاف بر اینکه فتوای صریح رهبر معظم انقلاب نیز در مورد حرام بودن استفاده از سلاح هسته ای می تواند بهترین نشانه از صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور تصریح کرد: ایران همواره آماده مقابله با هجمه های نرم استکبار و ناقضان اصلی حقوق بشر است و جنگ سخت افزاری را تیز جدی می گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی در موضوعات تروریسم، هسته ای و حقوق بشر استدلال های شفاف و همه فهمی دارد که هر کس آنها را نفهمد خود را به نفهمی زده است.

باهنر تشریح کرد: کشور ایران با اتکاء به نخبگان خود توانسته است تحریم ها را به فرصت تبدیل کند و همچنین راه دور زدن این تحریم ها را نیز خوب بلد بوده و غربی اه با اعمال تحریم ضربه اصلی را به اقتصاد خود می زند چون فکر می کنند کاهش فروش نفت ایران در اثر تحریم ایران را فلج خواهد کرد در حالی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی تنها با 10 میلیارد دلار کشور را اداره اداره کرده ایم.

وی یادآور شد: درست است که فروش نفت ما به نصف رسیده ولی ما کشوری هستیم که در سال 84 با 30 میلیارد دلار و در دوران جنگ تحمیلی با 10 میلیارد دلار کشور را اداره کرده ایم.

