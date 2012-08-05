به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد با بیان این مطلب گفت: بررسی پیشینه و تجارب بلند‌مرتبه‌سازی در ایران و جهان، تحلیل و ارزیابی مخاطرات انسان‌ساخت و طبیعی، تدوین ضوابط و مقررات و تدوین «دستورالعمل‌ها و معیارهای طراحی» که رعایت آنها به بهره‌مندی از ضوابط تشویقی می انجامد ازمهم‌ترین نتایج و خروجی‌های این طرح است .

وی افزود : پیش بینی می‌شود که با اجرای این طرح، ضمن انتظام‌بخشی به ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر تهران و بهبود سیما و منظر شهری، الزامات فنی - مهندسی، ایمنی، زیست‌محیطی و ترافیکی لازم در ساخت چنین بناهایی بیش از پیش رعایت شده و توسعه موزون شهر تهران محقق شود.

عسکری آزاد با اشاره به اینکه امروزه، احداث و بهره‌برداری از ساختمان‌های بلندمرتبه با عملکردهای مختلف از ضروریات کلانشهرها و از جمله شهر تهران است اظهار کرد: از یک سو کاهش سطح اشغال زمین در جهت توسعه فضاهای سبز و باز عمومی، همراه با ایجاد فضاهای سرزنده شهری که خود نوعی از تجدید حیات شهری محسوب می‌شود و همچنین تأمین نیازهای کالبدی برای انواع عملکردها و فعالیت‌های مورد نیاز برای جمعیت میلیونی شهر به صورت متمرکز در جهت جلوگیری از گسترش و توسعه افقی لجام‌گسیخته شهر و ایجاد بناهای باشکوه و ارزشمند به عنوان نشانه‌های شهری، یکی از اصول شناخته‌شده و اجتناب‌ناپذیر شهرسازی مدرن است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران افزود: همچنین شهر تهران در سال‌های اخیر با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه، بدون برنامه‌ریزی و بدون رعایت بسیاری از الزامات فنی -مهندسی، ایمنی، زیست‌محیطی، ترافیکی، دید و منظر و ... مواجه بوده که همین امر، بلندمرتبه‌سازی را به عنصری ضد توسعه پایدار و ناهنجار در شهرسازی بدل کرده است و به همین ‌منظور جلوگیری از تداوم این ناهنجاری‌ها تهیه طرح « تدوین ضوابط ساخت و ساز ساختمان‌های بلندمرتبه در پهنه‌ها و زیر پهنه‌های مصوب و مجاز را ضروری می ساخت .

وی خاطر نشان کرد: این طرح قصد دارد تا با توجه به تجارب گذشته در کشور و به ویژه شهر تهران، آخرین تجارب جهانی را در نظر گرفته و همچنین همه عوامل مؤثر در شکل‌‌گیری بناهای بلندمرتبه و هم‌جهت با توسعه پایدار و موزون شهر را رارعایت کند تا ضوابطی روشن و عملی را ارائه کرده و ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه در شهر تهران را سامان دهد .

عسگری آزاد تصریح کرد : هدف اصلی از این پروژه نه اعمال سیاست گسترش بلند‌مرتبه‌سازی در شهر تهران و نه محدود کردن آن بوده است؛ بلکه هدایت مناسب این بخش از ساخت‌و‌سازهای شهری است.