تامین اجتماعی دو میلیون رکورد خدمات درمانی به مراجعین ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیروزی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در مراکز درمان ملکی تامین اجتماعی استان سال گذشته 789 هزار و 862 مورد خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه شده است.

وی همچنین به ارائه خدمات درمانی غیر مستقیم به یک میلیون و 415 هزار مورد در استان اشاره کرد و گفت: خدمات درمانی 40 در مراکز ملکی ارائه شده و 60 درصد از سایر مراکز خریداری شده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته به طور متوسط هر بیمه شده استان پنج بار از خدمات درمانی این سازمان استفاده کرده است.

وی عنوان کرد: طی سال گذشته 248 هزار مورد خدمات ویزیت عمومی و 35 هزار و 500 مورد خدمات ویزیت متخصص به بیماران ارائه شده است.

مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی مجموع رکورد خدمات ارائه شده به بیماران بیمه تامین اجتماعی را 800 هزار مورد طی این مدت اعلام کرد و گفت: در مدت مزبور شش هزار و 313 بیمار در بیمارستان این سازمان بستری شدند که چهارهزار و 347 نفر آنان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

پیشرفت 45 درصدی ساخت بیمارستان تامین اجتماعی استان

فیروزی از فعالیت تنها یک بیمارستان تامین اجتماعی با ظرفیت اسمی 32 تخت در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر 51 تخت در این بیمارستان فعال است.

مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال گذشته 80 درصد تختهای بیمارستان تامین اجتماعی استان اشغال بوده است.

وی بیان داشت: سه درمانگاه سطح یک تامین اجتماعی نیز در شهرستانهای قاین، نهبندان و فرودس فعال است.

فیروزی از در دست ساخت بودن یک بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی در استان خبر داد و ادامه داد: اسخت این بیمارستان تا کنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تجهیز کارگاهی این بیمارستان از سال 89 آغاز شده است، اضافه کرد: فاز نخست این بیمارستان در 14 هزار متر مربع زیر بنا با اعتبار 90 میلیارد ریال در حال ساخت است.

این مسئول افزود: تا کنون 50 درصد این اعتبارات برای ساخت بیمارستان تخصیص یافته که به لحاظ برنامه زمانی هیچ عقب ماندگی وجود ندارد.

فیروزی بیان کرد: در این بیمارستان خدمات مختلفی اعم از فیزیوتراپی، تصویربرداری پزشکی، دیالیز و فیزیوتراپی به بیماران ارائه خواهد شد.

به گفته وی امکان توسعه این بیمارستان برای 20 تا 30 سال آینده پیش بینی شده است.