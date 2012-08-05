دشمن با ابزار مواد مخدر صنعتی وارد شده و باید با ورزش به مقابله با آن برویم

به گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر محمودی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان داشت : خطر آلوده شدن جوانان و نوجوانان و بدون داشتن محدویت سنی به مواد مخدر صنعتی در کمین است و توسعه فرهنگی ورزش همگانی ونهادینه شدن آن در جامعه تنها راه مبارزه با این بلای خانمان سوز است.

وی تصریح کرد : ایران اسلامی ساختاری جوان دارد و برای افزایش سطح توان جسمی و روحی آنان نمی توان مقوله ورزش را نادیده گرفت و جوانان این نیروهای سازنده کشور در اینده با داشتن جسم و روح سالم جامعه بدون اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی را بسازند و ورزش و توسعه ورزش همگانی باید در بین جوانان رشد و توسعه یابد.

فاز دوم حرکت و توسعه ورزش همگانی در آذربایجانشرقی نیازمند برنامه ریزی است



رسول صادقی رئیس هیئت ورزشهای همگانی آذربایجانشرقی در نشست تخصصی هیات ورزش های همگانی گفت : فاز دوم حرکت و توسعه ورزش همگانی در آذربایجانشرقی نیازمند برنامه ریزی است.



وی افزود : توسعه ورزش همگانی در استان با حمایت مسئولین استانی و شهرستانی و سخت افزاری شهرداری ها خصوصا شهرداری تبریز خوب بوده و نیاز است این روند ادامه دار باشد و جمعیت تحت پوشش روند رو به رشد خوبی را در سال 91 طی کند و این نیازمند داشتن برنامه ریزی مناسب و مشارکت دستگاههای اجرایی دیربط در توسعه ورزش همگانی است.



وی افزود : طرح های پیشنهادی گروه توسعه ورزش همگانی در آذربایجانشرقی اجرایی شده که در سال 91 بخشهای همایش و جشنواره های ورزشی ، جشنواره های ورزشی و برنامه های عملیاتی و اجرائی در خصوص ترویج و گسترش ورزشهای همگانی اجرایی شده است.



نفرات برتر رقابت های بدمینتون جام رمضان در تبریز مشخص شدند



رقابت های بدمینتون جام رمضان در تبریز با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

در این رقابت ها که 72 بدمینتون باز در آن حضور داشتند شرکت کنندگان در سه سطح A-B-C و در سه گروه به صورت دوره ای به رقابت با یکدیگر پرداختند و نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

در سطح A هادی یوسفی ، آرش امانی ، سپهر احمد ، در سطح B ابراهیم صداقت ، بابک سبیلی و مهدی محمدپور و در سطح C ابوالفضل شهیدی ، مهدی پورمهدی و امیررضا یزدانیان اول تا سوم شدند.



