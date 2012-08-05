وضعیت ایاب و ذهاب دانش آموزی در خراسان رضوی به تثبیت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه معرفی شرکت های مجری سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی مدارس سال تحصیلی 92-91 با بیان این مطلب اظهارکرد: با توجه به 6 کلاسه شدن مدارس ابتدائی ظرفیت استفاده از سرویس نیز افزایش یافته که انجمن اولیای ادارات باید تدبیر کنند.

وی تصریح کرد: سرویس مدارس از دیدگاه آموزش و پرورش یک کلاس سیار محسوب می شود لذا باید این نگاه را به راننده نیز داشته باشیم.

فخریان اظهار داشت: در افق تحصیلی 92-91 سیاست انجمن اولیاء در سرویس مدارس، با نگاه جنسیت ملاک بوده و باید شاخص های کیفیت بخشی خدمات را افزایش دهیم.

رئیس گروه انجمن اولیاء آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیت ها و برنامه های ارزشمندی در 15 ماه گذشته در این حوزه انجام شده است.

محمد رضا ضامن تصریح کرد: 3 کتاب در حوزه انجمن اولیاء شامل کتاب مهرانه در افق انجمن، راهنمای انجمن اولیاء و کتاب ایده های برتر تهیه و منتشر شده است.

ضامن بیان داشت: در سال گذشته 4 دوره توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده را اجراکردیم که در سال آینده به صورت قطبی این دوره ها را در نظر گرفتیم.

رئیس گروه انجمن اولیاء آموزش و پرورش استان، عنوان کرد: بانک اطلاعات 990 تن از مدرسین آماده است که از این تعداد، 700 تن حائز شرایط دریافت کارت آموزش خانواده شدند که قبل از شروع سال تحصیلی به آنها داده خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته 34 هزار و 300 دوره مجلات پیوند توزیع شده و علاوه برآن 2 هزار نسخه ویژه نامه تجارب با عنوان حضور در قلم مهر به چاپ رسیده است.

ضامن اظهار داشت: 48 شورای انجمن اولیاء و مربیان در سطح استان داریم که وظایف آن شیوه نامه جذب کمک های مالی دانش آموزان ، انتخاب نمایندگان اولیاء برای عضویت در شورای آموزش و پرورش و تعیین خط مشی مناسب در خصوص خودروهای سرویس مدارس است که به کارگروه 18 کمک می کند