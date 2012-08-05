کشته شدن 21 عضو طالبان/ پیوستن 14 شبه نظامی به مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای در روز گذشته اعلام کرد که 21 عضو طالبان در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای پلیس افغانستان و ناتو عملیاتی را در ولایت کپیسا، قندهار، هرات و فراه انجام داده که در پی این عملیات 21 عضو طالبان کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

در این بیانیه به این موضوع که آیا در جریان این عملیات نیروهای امنیتی کشته شده اند یا نه، اشاره نشده است. طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نکرده است.

خبر دیگر اینکه "اختر محمد ابراهیم خیل" رئیس شورای صلح بلخ به شینهوا گفت : 14 عضو طالبان امروز یکشنبه در ولایت بلخ در 305 کیلومتری شمال شهر کابل سلاح های خود را زمین گذاشته و به مذاکرات صلح پیوستند.

مقامات امنیتی گزارش دادند که بیش از سه هزار عضو طالبان در یک سال گذشته به مذاکرات صلح پیوستند.

این درحالیست که طالبان ضمن تکذیب این خبر آن را بی اساس خواند.