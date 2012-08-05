طرح مسجد محوری در 271 مسجد خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از اجرای طرح مسجد محوری در 271 مسجد استان در ماه مبارک امسال خبر داد.

سید رضا حسینی در تشریح اجرای این طرح ، مساجد را به عنوان پایگاه اصلی و محور حرکتهای عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، مساجد به عنوان کانون فعالیتهای مردمی و امام جماعت به عنوان محور این حرکت معرفی شده است.

وی تقویت جایگاه امامان جماعت مساجد، ترویج و تقویت سنت های حسنه الهی، ارتباط و تعامل هدفمند اقشار مردم با مسجد و امام جماعت را از اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

وی افزود: در این طرح از ظرفیت های مساجد در اجرای تمامی برنامه ها اعم از جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری و جمع آوری کمک ها ی مردمی استفاده می شود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: در این طرح نیازمندان در حوزه هر مسجد شناسائی و مبالغ جمع آوری شده با نظارت امام جماعت همان مسجد در بین نیازمندان هزینه خواهد شد.

اتصال کتابخانه های استان به شبکه آنلاین سامانه مدیریت کتابخانهها

مدیر کل کتابخانه های خراسان جنوبی گفت: 12 کتابخانه استان به صورت آزمایشی به شبکه آنلاین سامانه مدیریت کتابخانه ها متصل شد.

محمد قریب از استقرار مرحله نخست گنجه کتاب در شهریور ماه خبرداد و گفت: برای ترویج فرهنگ مطالعه، ایستگاههای مطالعه در اماکن عمومی استقرار خواهند یافت.

وی با اشاره به ساخت کتابخانه های روستایی افزود: تاپایان سال مالی جاری 10 کتابخانه روستایی با اعتبار 200 میلیون تومان تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته وی امسال همچنین 800 میلیون تومان برای تکمیل کتابخانه های مود، خضری و دشت بیاض، آیسک و احداث کتابخانه های زهان، سه قلعه، کتابخانه مرکزی قاین و مهرشهر بیرجند اختصاص یافته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر 42 کتابخانه عمومی با 388 هزار جلد کتاب و 28 هزار عضو فعال در استان وجود دارد.