  1. سیاست
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

کمیسیون امنیت ملی:

تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است

تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه پسدارن با اعضای این کمیسیون گفت: در این جلسه اعلام شد که تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی است و ایران تامین‌ کننده امنیت خلیج‌ فارس و تنگه هرمز است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  افزود: در این جلسه کلیه جوانب و مختصات امنیتی خلیج‌فارس و تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: جمع‌بندی نشست امروز این بود که جمهوری اسلامی تامین‌ کننده امنیت خلیج‌ فارس و تنگه هرمز است و با هر نیرو و عاملی که بخواهد امنیت انرژی را در منطقه به خطر بیندازد به سختی مقابله خواهد کرد.
 
نماینده مردم ورامین تاکید کرد: در این جلسه اعلام شد که تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی است.
 
نقوی حسینی افزود: پس از اتمام جلسه، کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون جهت بررسی طرح‌ها و لوایح رسیده تشکیل جلسه دادند.
کد مطلب 1666487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها