تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در این جلسه کلیه جوانب و مختصات امنیتی خلیجفارس و تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: جمعبندی نشست امروز این بود که جمهوری اسلامی تامین کننده امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است و با هر نیرو و عاملی که بخواهد امنیت انرژی را در منطقه به خطر بیندازد به سختی مقابله خواهد کرد.
نماینده مردم ورامین تاکید کرد: در این جلسه اعلام شد که تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی است.
نقوی حسینی افزود: پس از اتمام جلسه، کمیتههای سهگانه کمیسیون جهت بررسی طرحها و لوایح رسیده تشکیل جلسه دادند.
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