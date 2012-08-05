دو پیشنهاد خبرگزاری مهر در دستور کار اداره کل ارشاد استان تهران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش عصر یکشنبه تجلیل از خبرنگاران برتر استان تهران که در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، علیرضا مهدی زاده سرپرست خبرگزاری مهر استان تهران به نمایندگی خبرنگاران حاضر در مراسم، دو تذکر و پیشنهاد به سید احسان قاضی زاده هاشمی مدیرکل ارشاد استان تهران داد که دستور پیگیری هر دو مورد داده شد.

جلسات شورای فرهنگ عمومی پشت درهای بسته

اولین انتقاد و تذکر مهدی زاده جلسات شورای فرهنگی عمومی شهرستانهای استان تهران پشت درهای بسته بود که این جلسات باید در جامعه بازتابهای مثبتی داشته باشد.

سرپرست خبرگزاری مهر استان تهران اظهار داشت: عدم حضور خبرنگاران در این جلسات باعث می شود تا مصوبات شورای فرهنگ عمومی کمتر به بیرون انعکاس یابد و در نتیجه مطالبه گری خبرنگاران نیز در امور فرهنگی شهرستانها و بخشها کمرنگ شود.

قاضی زاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تقدیر از این انتقاد و تذکر بجا، وعده پیگیری حضور خبرنگاران در جلسات شورای فرهنگ عمومی سراسر نقاط استان تهران را داد.

کلاسهای فراگیر آموزشی برای خبرنگاران استان تهران

پیشنهاد دوم مهدی زاده، با توجه به ضعف خبرنویسی در میان بسیاری از خبرنگاران شهرستانهای استان تهران بود که پیشنهاد شد: کلاسهای آموزشی ویژه وزارت ارشاد با حضور اساتید برجسته خبرنگاری در شهرستانها برگزار شود.

قاضی زاده نیز با استقبال از این پیشنهاد، به معاونت فرهنگی و مطبوعاتی خود دستور داد تا از پاییز امسال کلاسهای آموزشی خبرنگاری در قالب کارگاههای آزاد آموزشی تشکیل شود.

در نهایت اعلام شد که امور آموزشی خبرنگاران و پیگیری مسایل معیشتی آنها برای ارتقای هر چه بیشتر رسانه ها مدنظر مدیران ارشاد استان تهران است.

گفتنی است علیرضا مهدی زاده سرپرست خبرگزاری مهر استان تهران و مجید بلوری خبرنگار خبرگزاری مهر در فیروزکوه، در همایش امروز به عنوان برگزیدگان استان تهران مورد تجلیل مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان تهران قرار گرفتند.