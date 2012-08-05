  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

همگام با المپیک لندن/

حریفان "بولت" باید کار ویژه‌ای انجام دهند

حریفان "بولت" باید کار ویژه‌ای انجام دهند

"فرانکی فردریک"، دارنده چهار مدال نقره رقابت‌های المپیک معتقد است حریفان "یوسین بولت" باید کار ویژه‌ای انجام دهند تا بتوانند او را در رقابت دوی 100 متر شکست دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مدعیان دوی 100 متر بدون مشکل به مرحله نهایی رسیدند و در بین آنها "رایان بیلی" با ثبت زمان 9 ثانیه و 88 صدم ثانیه سریع‌ترین رکورد را از خود بر جای گذاشت.

"جاستین گاتلین"، هموطن او نیز با زمان 9 ثانیه و 97 صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد. یوسین بولت و "یوهان بلیک" هر دو بیشتر از 10 ثانیه رکورد زدند.

فردریک در این خصوص گفت: یوسین بولت مدافع عنوان قهرمانی دوی 100 متر المپیک است و این به بقیه دونده‌ها بستگی دارد که کار ویژه‌ای انجام دهند و این قهرمانی را از او بگیرند. او به راحتی در این ماده شکست نخواهد خورد.

وی از پیش بینی در مورد برنده رقابت در این ماده خودداری کرد و گفت: من پیش بینی نمی‌کنم اما باید بگویم سه جامائیکایی و سه آمریکایی در این ماده شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارند.

کد مطلب 1666496

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