به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مدعیان دوی 100 متر بدون مشکل به مرحله نهایی رسیدند و در بین آنها "رایان بیلی" با ثبت زمان 9 ثانیه و 88 صدم ثانیه سریعترین رکورد را از خود بر جای گذاشت.
"جاستین گاتلین"، هموطن او نیز با زمان 9 ثانیه و 97 صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد. یوسین بولت و "یوهان بلیک" هر دو بیشتر از 10 ثانیه رکورد زدند.
فردریک در این خصوص گفت: یوسین بولت مدافع عنوان قهرمانی دوی 100 متر المپیک است و این به بقیه دوندهها بستگی دارد که کار ویژهای انجام دهند و این قهرمانی را از او بگیرند. او به راحتی در این ماده شکست نخواهد خورد.
وی از پیش بینی در مورد برنده رقابت در این ماده خودداری کرد و گفت: من پیش بینی نمیکنم اما باید بگویم سه جامائیکایی و سه آمریکایی در این ماده شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارند.
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