ادامه تنشها میان واشنگتن-پکن/چین معاون سفیر آمریکا را فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ژانگ کنشنگ" معاون وزیر امور خارجه چین "رابرت وانگ" معاون سفیر آمریکا در پکن را فرا خواند.

ژانگ به وانگ گفت : وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از چین حامل پیامی بسیار اشتباه بود و از آمریکا می خواهیم تا به حاکمیت چین احترام بگذراد.

وی در ادامه آمریکا را به دامن زدن اختلافات میان کشورهای مورد مناقشه متهم ونارضایتی شدید خود را از بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا درباره دریای چین جنوبی اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: اظهارات مقامهای آمریکایی نایده گرفتن کامل حقایق و همچنین نادیده گرفتن عمدی حق کشور چین است و در واقع ارسال پیام اشتباه از سوی واشنگتن به شمار می‌رود که این امر صلح و ثبات را در منطقه چین جنوبی و حوزه اقیانوس آرام به ارمغان نخواهد آورد.

پس از آنکه چین اعلام کرد در حال ایجاد شهر کوچک "سانشا" و یک پادگان نظامی در جزایر مورد مناقشه "پاراسل" است، ویتنام و فلیپین، چین را به افزایش تنشها در دریای چین جنوبی متهم کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه 13 مرداد برابر با 3 اوت تصمیم چین را برای ایجاد یک پادگان نظامی در آبهای مورد اختلاف دریای چین جنوبی به باد انتقاد گرفت و "پاتریک ونترل" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این پادگان نظامی در دریای چین، تلاشها را برای حل اختلافات از بین برده و سبب افزایش تنشها در منطقه می شود.

ونترل تاکید کرد: نگران افزایش تنشها در دریای چین جنوبی بوده و اوضاع را از نزدیک تحت کنترل داریم.