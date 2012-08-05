با وجود تحریم ها در بسیاری عرصه های علمی و فنی به خودکفایی رسیده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نیر حسین بخاری رییس مجلس سنای پاکستان امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص موضوعات روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتکو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابزار خرسندی از چشم انداز مثبت و رضایت از سطح روابط میان دو کشور زمینه های مشترک روابط را مورد اشاره قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از فرصتهای موجود شاهد توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط میان دو کشور باشیم.

صالحی با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و پاکستان در بهترین وضعیت است خواهان توسعه ارتباطات بیشتر میان مردم دو کشور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحریمهای سه دهه گذشته غرب علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت ما با وجود تحریمهای اعمال شده در بسیاری از عرصه های علمی و فنی به خودکفایی رسیده ایم و ظرفیت امروز کشور ما بسیار فراتر از گذشته شده است.

رییس مجلس سنای پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر نقش روابط پارلمانی میان دو کشور اظهار امیدواری کرد که این ارتباط و نیز روابط میان مردم دو کشور گسترش یابد.

وی با ابزار علاقمندی پاکستان به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، این تعامل و همکاری را در راستای تأمین منافع مردم دو کشور دانست.

رییس مجلس سنای پاکستان با اشاره به مسائل و مشکلات امروز منطقه و جهان از نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل این مسائل تمجید کرد.