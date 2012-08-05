نوع یک رویداد می تواند مکان و زمان را مقدس کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن در مدرسه علمیه حجتیه قم با اشاره به مباحث تفسیری درباره شب قدر یادآور شد: از مجموع آیاتی که درباره لیلی القدر و لیلة مبارکه در قرآن بیان شده است مشخص می شود که نزول قرآن در این شب بوده و این شب هم در ماه مبارک رمضان است.



وی با اشاره به مبعث پیامبر در 27 رجب و طرح این سئوال که با وجود بعثت پیامبر در این شب چرا نزول قرآن در ماه رمضان رخ داده است اضافه کرد: میان بعثت و نزول قرآن باید تفاوت قایل شد؛ قرآن کریم دو ماه بعد از انتصاب پیامبر به پیامبری در 27 رجب نازل شد و این موضوع نمی تواند خدشه ای به قرآن وارد آورد ولی آنچه گفته شده این است که قرآن در ماه رمضان به یکباره بر پیامبر(ص) نازل شده و در 27 رجب آغاز نزول تدریجی بوده است.



این مفسر قرآن در ادامه با طرح این سئوال که زمان و مکان از دید اسلام مقدس است یا خیر گفت: علم اعتقادی به این موضوع ندارد ولی پاسخ قرآن درباره زمان و مکان، متفاوت است؛ علت مقدس بودن شب قدر به علت شب بودن آن نیست بلکه تقدس آن به دلیل نزول قرآن است.



وی تاکید کرد: از نظر قرآن هیچ مکان و زمانی مقدس نیست بلکه نوع رویداد است که آن را مقدس می کند مانند کعبه که به عنوان بیت الله مقدس شده است.



آیت ‌الله سبحانی با اشاره به روایتی از اهل سنت در تقدس شب قدر اضافه کرد: ترمذی و دیگران در این روایت به این نکته تصریح کرده اند که پیامبر در خواب می بینند که بنی امیه هزار روز بر منبر او تکیه زده اند و پیامبر از این موضوع به شدت ناراحت بودند و خداوند سوره قدر را نازل فرمود و به پیامبر فرمود: شب قدر از هزار شب برتر است که البته برخی شبهاتی در این باره هم مطرح کرده اند که پاسخ‌هایی برای آن وجود دارد.

