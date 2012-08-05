180 مقاله به همایش علمی "مساجد و جهان اسلام" ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله طیبی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار داوری آثار از امروز و با حضور داوران با تجربه آغاز و نتایج مقالات 20 مردادماه اعلام خواهد شد.

طیبی عنوان کرد: این همایش پنجم شهریور ماه به مناسبت روز جهانی مساجد برگزار می شود.

وی با اشاره به کارکردهای مختلف مسجد، بیان داشت: مسجد در فرهنگ و نظام اسلامی کارکردهای مختلف و گوناگونی دارد و به عنوان مرکز تفکر اسلامی مطرح است.

دبیر علمی همایش"مساجد و جهان اسلام" افزود: مردم می توانند نیازهای معنوی خود را در مسجد به عنوان یک کانون فرهنگی و دینی برآورده سازند.

طیبی با اشاره به برگزاری اولین همایش علمی"مساجد و جهان اسلام" در استان، اظهار داشت: مسجد و بیداری اسلامی، جایگاه مساجد در اسلام، نقش مسجد الاقصی در جهان اسلام و اهمیت روز جهانی مساجد از مهم ترین محورهای این همایش است.

وی افزود: اهمیت و نقش مساجد در توسعه و گسترش دین اسلام، نقش مساجد در جذب و مشارکت جوانان، مساجد و ارتقای فرهنگ و مذهب، نقش مساجد در مقابله با دشمنان اسلام، مساجد مرکز جنبش و حرکت های اسلامی و پیوند مسجد، نماز، دعا و قرآن از دیگر محورهای این همایش ملی است.