خبرنگاران صداقت و عدالت را پیشه راه خود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شفیق عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان پاکدشت که با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان، جمعی از مسئولان و خبرنگاران برگزار شد، گفت: خبرنگاران بازوی توانمند نظام در اطلاع رسانی خدمات ارائه شده به مردم هستند و باید در این راه صداقت و عدالت را پیشه خود سازند .

وی افزود: خبرنگاران چشمان بیدار جامعه محسوب شده و می توانند زمینه رشد و توسعه همه جانبه کشور را در سایه اطلاع رسانی دوسویه بین مردم و مسئولان فراهم آورند.

تقدیر از اطلاع رسانی در شهرستان پاکدشت

مشاور استاندار تهران با تقدیر از اطلاع رسانی در شهرستان پاکدشت بیان کرد: شهرستان پاکدشت در ستاد پاسداشت یکصدمین سفر ریاست جمهوری در استان تهران جزو سه فرمانداری برتر انتخاب شد.

وی افزود: یکی از کارهایی که دولت امسال پیگیر آن است، طرحهای مهر ماندگار بوده که تا پایان دولت دهم به اتمام می رسند.

شفیق عنوان کرد: در اجرای طرح مهر ماندگار، دولت علاوه بر این که بودجه عادی را برای اجرای پروژه های مصوب اختصاص می دهد، بودجه های ویژه ای را نیز در نظر خواهد گرفت تا این طرحها تا پایان فعالیت دولت دهم به اتمام رسد.

وی اضافه کرد: شهرستان پاکدشت می تواند در طرحهای مهر ماندگار به خصوص در بحث تبلیغاتی، خدمات دولت را ه نحو احسن در معرض دید عموم قرار دهد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با بیان اینکه روابط عمومی، وظیفه خبرگزاری را ندارد و نمی تواند خبرگزاری کند، یادآورشد: وظیفه روابط عمومی های ادارات، هماهنگ کردن و تسری کار خبرنگاران با مسئولان و ارتباط دادن است که در شهرستان پاکدشت به خوبی انجام شده است.

وی افزود: هدف از اطلاع رسانی طرحهای مهر ماندگار، قرار دادن تمام تلاشها و خدمات دولت در معرض دید است.

این مسئول بیان داشت: موقعیت شهرستان پاکدشت به نحوی است که نه تنها مردم این منطقه، بلکه تمام افرادی که از این محور عبور می کنند، از خدمات دولت بهره مند می شوند.

وی از خبرنگاران خواست تا با هنر خود در راستای اطلاع رسانی طرحهای دولت کوشا باشند.