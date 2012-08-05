گزارشی از جزئیات خسارات سیل در کره شمالی/ آوارگی 212 هزار و 200 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که تلفات سیل در این کشور به 170 کشته و 400 مفقود افزایش یافت.

همچنین شمار مجروحان بر اثر بارش بارانهای موسمی در اواخر ژوئن تا 31 جولای به 144 نفر افزایش یافت. همچنین هم اکنون 212 هزار و 200 نفر در این کشور بی خانمان هستند.

علاوه بر این بیش از 8 هزار و 600 منزل مسکونی تاکنون ویران شده، 43 هزار و 770 منزل زیر آب فرو رفته، 65 هزار و 280 هکتار مزرعه در آب شسته شده و بیش از هزار و 400 مرکز آموزشی، بهداشت وکارخانه در آب غوطه ور شدند.

کره شمالی تابستان جاری پس از بارش باران های سیلابی در برخی از مناطق این کشور با خشکسالی روبرو شد.

در این بیانیه آمده است که نمایندگان سازمان ملل متحد در سفر اخیر خود به کره شمالی متوجه شدند که سیل خسارت قابل توجهی را به مزارع ذرت، سویا و برنج وارد کرده است.

مردم کره شمالی نیز در حال حاضر به دلیل قحطی ناشی از خشکسالی های اخیر و مشکلات داخلی دیگر به کمکهای غذایی خارجی متکی هستند و بارانهای اخیر احتمالا سبب کمبود شدیدتر مواد غذایی می شود.

بر اساس گزارش، سازمان ملل متحد در ماه گشته، دو سوم از 24 میلیون از مردم کره شمالی با کمبود غذا روبرو و خواستار اعطای کمکهای بشردوستانه به میزان 198 میلیون دلار هستند.

در همین حال "کوون تائه جین" تحلیلگر کره جنوبی اعلام کرد که جاری شدن سیل به احتمال زیاد سبب بدتر شدن مشکلات مربوط به نیازهای مردم کره شمالی می شود.