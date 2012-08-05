  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

شگفتی بزرگ کشتی فرنگی رقم خورد/ فرنگی کار ژاپنی حذف شد

شگفتی بزرگ کشتی فرنگی رقم خورد/ فرنگی کار ژاپنی حذف شد

سرمربی و عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، مبارزه کشتی گیر ژاپنی را از نزدیک زیر نظر گرفتند اما این کشتی گیر در عین ناباوری حذف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات کشتی فرنگی سی‌امین دوره بازی‌های المپیک 2012 در حالی از امروز یکشنبه آغاز شد که حمید سوریان اولین مبارزه‌اش را با پیروزی پشت سرگذاشت و باید در مبارزه دوم به مصاف مودوس از مجارستان برود.

اما در آن سوی جدول "هاسگاوا" ژاپنی که کشتی گیر عنوان‌داری است و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این رقابت‌ها بود، در عین ناباوری برابر کشتی گیر دانمارکی 4 بر صفر بازنده شد تا بزرگترین ناکام این مسابقات لقب بگیرد.

حمید سوریان و محمد بنا با حضور در کنار تشک مبارزه این کشتی گیر ژاپنی را آنالیز کردند تا در صورت رسیدن او به نیمه نهایی مبارزه بهتری برابر این کشتی گیر داشته باشند اما در عین ناباوری هاسگاوا حذف شد.

کد مطلب 1666515

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