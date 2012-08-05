کارگاه آموزشی برنامه درسی ملی همسو با تحول بنیادین در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در روزهای 10و 12 مرداد ماه در مدرسه تیز هوشان شهید سلطانی کرج برگزار شد ،معاونین آموزش ابتدایی ،کارشناس مسئولان و کارشناسان آموزش ابتدایی و گروه های آموزشی مناطق و نواحی تابعه استان حضور داشتند.
در این کارگاه آموزشی ، برنامه درس ملی و آخرین تغییرات صورت گرفته در محتوای آموزشی و کتب درسی با رویکرد تحول بنیادین ، تبیین و مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
300 دانش آموز برتر قرآنی استان البرز دوره های تخصصی را طی می کنند
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در سومین جلسه شورای نماز، قرآن و عترت ضمن تاکید بر گسترش و توسعه ی فرهنگ عظیم قرآنی در مدارس خواستار توانمند سازی هرچه بیشتر دانش آموزان برای حضور در عرصه های مختلف قرآنی شد.
در این جلسه مقرر شد پرسنل اداره امورقرآنی، نماز وعترت از روند طرح مقاوم سازی و بهسازی نمازخانه های مدارس بازدید کند.
همایش بزرگ اعضای شورای معاونان اداره کل و مناطق تابعه آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد
به منظورآخرین بررسی سیاست ها وبرنامه های تحولی آموزش وپرورش همایش بزرگ اعضای شورای معاونین اداره کل ومناطق تابعه آموزش وپرورش استان البرزبرگزار شد.
براساس این گزارش عصر امروز تمامی مدیران وبرنامه ریزان اداره کل ومناطق تابعه آموزش وپرورش استان البرز گردهم آمدند تا آخرین وضعیت سیاست ها وبرنامه های تحولی آموزش وپرورش را بررسی نموده ومورد واکاوی قرار دادند.
نتایج آزمون ورودی پایه دوم متوسطه رشته ادبیات وعلوم انسانی مراکز آموزشی استعدادهای درخشان اعلام شد
نتایج آزمون ورودی پایه دوم متوسطه رشته ادبیات وعلوم انسانی مراکز آموزشی استعدادهای درخشان(92-91) استان البرز اعلام می شود.
مرکزشهید سلطانی3، در ناحیه 3 کرج، پسرانه، به آدرس کرج/ میدان آزادگان ، خیابان شهید مطهری خیابان شهیدسلمان ساوجی/32521242
نظر شما