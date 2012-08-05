کارگاه آموزشی برنامه درسی ملی همسو با تحول بنیادین در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در روزهای 10و 12 مرداد ماه در مدرسه تیز هوشان شهید سلطانی کرج برگزار شد ،معاونین آموزش ابتدایی ،کارشناس مسئولان و کارشناسان آموزش ابتدایی و گروه های آموزشی مناطق و نواحی تابعه استان حضور داشتند.



در این کارگاه آموزشی ، برنامه درس ملی و آخرین تغییرات صورت گرفته در محتوای آموزشی و کتب درسی با رویکرد تحول بنیادین ، تبیین و مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.



300 دانش آموز برتر قرآنی استان البرز دوره های تخصصی را طی می کنند



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در سومین جلسه شورای نماز، قرآن و عترت ضمن تاکید بر گسترش و توسعه ی فرهنگ عظیم قرآنی در مدارس خواستار توانمند سازی هرچه بیشتر دانش آموزان برای حضور در عرصه های مختلف قرآنی شد.

در این جلسه مقرر شد پرسنل اداره امورقرآنی، نماز وعترت از روند طرح مقاوم سازی و بهسازی نمازخانه های مدارس بازدید کند.

همچنین مصوب شد که 300 نفر از دانش آموزان منتخب مسابقات قرآن، نهج البلاغه، اذان و....شناسایی شوند تابه صورت فرایندی در طول سال تحصیلی به منظور توانمندسازی آنان اقدام شود.



همایش بزرگ اعضای شورای معاونان اداره کل و مناطق تابعه آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد



به منظورآخرین بررسی سیاست ها وبرنامه های تحولی آموزش وپرورش همایش بزرگ اعضای شورای معاونین اداره کل ومناطق تابعه آموزش وپرورش استان البرزبرگزار شد.



براساس این گزارش عصر امروز تمامی مدیران وبرنامه ریزان اداره کل ومناطق تابعه آموزش وپرورش استان البرز گردهم آمدند تا آخرین وضعیت سیاست ها وبرنامه های تحولی آموزش وپرورش را بررسی نموده ومورد واکاوی قرار دادند.

گردهمایی اعضای شورای معاونین اداره کل ومناطق تابعه آموزش وپرورش در سه بخش به اجرادرآمد

بخش اول تشریح وتبیین وضعیت فعلی اموزش وپرورش استان البرز توسط مدیرکل آموزش وپرورش استان



بخش دوم برگزاری کمیسیونهای تخصصی شامل کمیسیونهای معاونت پشتیبانی –معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی –معاونت آموزش متوسطه –معاونت آموزش ابتدایی –معاونت بزرگسالان –معاونت تربیتی وفرهنگی –اداره حراست –اداره روابط عمومی واداره ارزیابی عملکرد



بخش سوم ارائه گزارش کمیسیونها وبیان مسایل آموزش وپرورش با حضور استاندارونماینده گان استان البرز در مجلس شورای اسلامی



نتایج آزمون ورودی پایه دوم متوسطه رشته ادبیات وعلوم انسانی مراکز آموزشی استعدادهای درخشان اعلام شد



نتایج آزمون ورودی پایه دوم متوسطه رشته ادبیات وعلوم انسانی مراکز آموزشی استعدادهای درخشان(92-91) استان البرز اعلام می شود.



داوطلبان برای آگاهی از وضعیت نتایج آزمون خود می توانند به سایت: alborz-es.ir/azmoon مراجعه نمایند.



پذیرفته شدگان باید به همراه والدین خود برای انجام امور ثبت نام از روز شنبه 14/5/91 لغایت شنبه 21/5/1391 به مدارس پذیرفته شده به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند.



اسامی و آدرس مراکز آموزشی تشکیل کلاسهای پایه دوم رشته علوم انسانی متوسطه مدارس استعدادهای درخشان:



مرکزشهید سلطانی3، در ناحیه 3 کرج، پسرانه، به آدرس کرج/ میدان آزادگان ، خیابان شهید مطهری خیابان شهیدسلمان ساوجی/32521242

و مرکز فرزانگان 3، ناحیه سه کرج، دخترانه به آدرس کرج/ میدان آزادگان خیابان شهید مطهری جنب اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 -خیابان اردلان3-- 32526611