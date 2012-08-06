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۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

ادیبی در گفتگو با مهر:

خاطرات هشت سال دفاع مقدس نباید در پیچ و خم تاریخ فراموش شود

خاطرات هشت سال دفاع مقدس نباید در پیچ و خم تاریخ فراموش شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: خاطرات و اسرار هشت سال دفاع مقدس نباید در پیچ و خم تاریخ به دست فراموشی سپرده شود.

نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: ما به عنوان خادمان رزمندگان هشت سال دفاع مقدس موظفیم فضایی را فراهم کنیم که خاطرات و اسرار آن دوران که گواه استقامت و ایستادگی مردم ایران و رشادت های رزمندگان است را ثبت و حفظ کنیم.

وی رزمندگان جنگدیده و سلحشور هشت سال دفاع مقدس که امروز گرد سفید گذر ایام بر سرو صورتشان نشسته را اسناد سربلندی و مقاومت ایران اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم و تجلیل از آنها تاکید کرد.

وی اظهار داشت: یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس پیشکسوتان نیروهای مسلح کشور هستند و جامعه هدف اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را برای ارائه خدمت گزاری تشکیل می دهند.

ادیبی تصریح کرد: مصمم هستیم که با یک برنامه ریزی دقیق و با همکاری عزیزانمان در اداره کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و کانون های بازنشستگی سپاه و ارتش نهضت خاطره نویسی را برای ثبت و ماندگاری در تاریخ آغاز کنیم.
 
وی افزود: البته کارهای خوبی در چند سال گذشته در این زمینه صورت گرفته ولی انجام این کار به یکدلی و زمان بیشتری نیاز دارد.
 
مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  در ادامه از تنظیم تفاهم نامه ای برای امضاء مسئولان سازمان های فوق الذکر خبر داد و گفت: در این جلسه مقدمات کار فراهم شده و در آینده ای نزدیک با برگزاری جلسات کارشناسی این مهم به مرحله نهایی خود خواهد رسید.
 
ادیبی وجود 24 هزار بازنشسته نیروهای مسلح در استان البرز را فرصت بسیار خوبی برای جمع آوری اطلاعات و خاطرات و تجربیات یادگاران هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: امیدوارم با یک برنامه ریزی دقیق این پروژه انجام شده و خاطرات و تجربیات این عزیزان در مجموعه ای ارزشمند جمع آوری شود. 
کد مطلب 1666523

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