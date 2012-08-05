13 نفر از شهروندان عسلویه و کنگان از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله نادری بعدازظهر یکشنبه در جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم مالی غیرعمد در عسلویه اظهار داشت: کمک به زندانیان جرایم مالی غیرعمد و آزادی آنها سبب توسعه اقتصادی می‌شود و شادی، نشاط، آرامش روحی و زندگی هموطنان و تقویت کانون‌های خانواده را در پی خواهد داشت.

وی به اقدامات صورت گرفته در این راستا طی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: امسال چهارمین سال برگزاری جشن گلریزان در عسلویه است که طی سال گذشته و با کمک‌های مردمی و خیرین 13 نفر از شهروندان عسلویه و کنگان از زندان آزاد شده‌اند.

بخشدار عسلویه به حضور کم‌نظیر خیرین این منطقه در جشن‌های گلریزان اشاره کرد و افزود: حضور موثر و مشارکت فعال در کارهای خیر به ویژه در ماه مبارک رمضان و شرکت در چنین جشن‌هایی عبادت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار است تمامی نهادها از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، رسانه ها و سایر نهادها، باید به فراگیری این سنت حسنه و تبدیل کردن آن به یک فرهنگ عمومی در جامعه جهت کمک به هم نوعان را آموزش دهند.

نادری کمک به مستمندان و نیازمندان در ماه مبارک رمضان را عبادت و اوج بندگی و انسانیت خواند و خاطرنشان ساخت: با توجه به مشارکت فعال مردم عسلویه در عرصه‌های مختلف انتظار است تا پایان ماه مبارک رمضان با کمک‌های مالی در جشن گلریزان مشارکت فعال داشته باشیم.

وی به بیان برکات ماه مبارک رمضان پرداخت و کمک به نیازمندان را یکی از بهترین کارهای این ماه عنوان کرد و افزود: سنت حسنه کمک به نیازمندان باید به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شود.

چهارمین جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم مالی غیر عمد با مشارکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ستاد دیه استان بوشهر و بخشداری عسلویه با حضور مدیران و کارکنان منطقه ویژه پارس و مقامات محلی و جمعی از خیرین عسلویه ونخل تقی در مرکز همایش های خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.