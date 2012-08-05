به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سوریان که با حذف "هاسگاوا"ی ژاپنی از جمع مدعیان اصلی این وزن، روحیه‌ای مضاعف بدست آورده بود در دیدار نیمه نهایی پنجه در پنجه "اریک نبلوم" از دانمارک انداخت و موفق شد در دو تایم متوالی با نتایج (3 بر صفر) و (3 بر صفر) از سد این حریف گذشته و راهی فینال وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیک لندن شود.

سوریان تا پیش از رویارویی با فرنگی‌کار دانمارکی توانسته بود حریفانی از قرقیزستان و مجارستان را از پیش رو بردارد.

بدین ترتیب سوریان باید تا ساعاتی دیگر برای کسب عنوان قهرمانی المپیک با برنده مسابقه کشتی گیرانی از آذربایجان و کره جنوبی مبارزه کند. مسجل شدن مدال طلا یا نقره حمید سوریان در فینال المپیک 2012 لندن به معنای شکسته شدن طلسم 40 ساله ناکامی کشتی فرنگی ایران در المپیک تلقی می‌شود. کشتی فرنگی ایران آخرین بار در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ توسط رحیم علی آبادی صاحب مدال شده بود.

رقابت‌های کشتی فرنگی اوزان 55 و 74 کیلوگرم المپیک 2012 لندن عصر امروز شنبه در سالن اکسل آغاز شده و امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد. تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد.