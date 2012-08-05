به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مقصود شمس آذر بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: موتورسواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند و حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مارپیچ در لابه لای عابران و غیره از جمله مشکلاتی است که موتورسواران به وجود آورده و با جان خود بازی و دیگران بازی می کنند .

وی ادامه داد: رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت و دوچرخه های موتوردار حتماً باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.

سرهنگ شمس آذر تصریح کرد: رانندگان موتورسیکلت ها باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید توجه داشته باشند که همیشه با سرعت مجاز و مناسب در سطح معابر حرکت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: رانندگان موتورسیکلت ها قبل از حرکت باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتورسیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.

سرهنگ شمس آذر از توقیف 12 هزار و 587 دستگاه موتورسیکلت و 7 هزار و 104 خودرو در چهار ماهه سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت هزار و 212 مورد تصادف در درون شهرها و 970 فقره تصادف نیز در جاده های مواصلاتی استان به وقوع پیوسته است.

سرهنگ شمس آذر در پایان به رانندگان موتورسیکلت ها توصیه کرد: از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه جدا خودداری کنند و به یاد داشته باشند عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.