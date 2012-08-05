منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: واقعا برای امیررضا خادم به دلیل ناکامی در کنگره فیلا و نشست انتخابات هیات رئیسه فدراسیون جهانی متاسفم، چراکه خادم در شرایطی راهی لندن شد که فدراسیون کشتی کشورمان به هیچ‌وجه رایزنی‌های لازم را برای موفقیت او انجام نداده بود.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان تصریح کرد: متاسفانه این ناکامی زمانی تلخ‌تر شد که کشتی ایران در دیپلماسی جهانی مقهور متولیان ورزش قطر شد، کشوری که نه تنها در عرصه کشتی آسیا و جهان حرفی برای گفتن ندارد، بلکه در رشته‌های دیگر هم به پای ورزشکاران ایرانی نمی‌رسد.

وی با انتقاد از روابط ضعیف فدراسیون کشتی کشورمان در عرصه بین المللی گفت: هیچ اقدام سازنده‌ای برای رای آوردن امیرخادم از سوی فدراسیون کشتی صورت نگرفت و مسئولان حتی برای اعزام او هم با اما و اگرهای مختلفی همراه بودند! کسب کرسی در فدراسیون جهانی کشتی یا به سرمایه گذاری‌های کلان نیاز دارد و یا به رایزنی و دیپلماسی قوی که با کمال تاسف ما در هر دو مورد ضعف شدیدی داریم!

برزگر تبعات این ناکامی را بسیار فراتر از حدتصور خواند و افزود: همواره از عدم حضور نمایندگان ایرانی در سیستم اجرایی و مدیریتی فیلا ضربه خورده‌ایم. ما در رقابت‌های جهانی و المپیک قبلی بارها شاهد ناداوری و نفوذ حریفان بودیم اما به دلیل عدم برخورداری از کرسی در هیات رئیسه فیلا نتوانسته‌ایم به حق‌مان برسیم. ناکامی عباس جدیدی، امیررضا خادم، محمد طلایی، علیرضا حیدری و ... در المپیک‌های قبلی، گوشه‌ای از ناکارآمدی فدراسیون کشتی ما در سطوح جهانی بود و ضربه سنگینی به مدال‌آوری کشتی ما زد.

پیشکسوت کشتی کشورمان در خاتمه تصریح کرد: به هر حال این فرصت طلایی نیز به سادگی از دست رفت و باید دوباره در انتظار بمانیم که آیا شانسی برای ورود به عرصه مدیریت کشتی دنیا پیدا می‌کنیم یا خیر! فقط امیدوارم آتش این ضعف و کاستی، دامن بچه‌های ما در المپیک لندن را نگیرد، چراکه حریفان قدیمی و دیرینه ما همواره در صدد متوقف کردن چرخ کشتی ایران هستند.

کنگره فیلا و مراسم انتخابات اعضای هیات رئیسه فدرسیون جهانی کشتی، ظهر روز جمعه در حاشیه بازی‌های المپیک 2012 لندن برگزار شد و امیررضا خادم نتوانست با کسب آرای لازم به جمع اعضای هیات رئیسه فیلا راه یابد.