اختصاص بیش از 54 میلیارد ریال اعتبار برای احداث باغ گل ها

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمانشاه درمراسم کلنگ زنی پروژه باغ گل ها با اشاره به مساحت 53 هزارمتر مربعی این پروژه، اظهار داشت: پروژه باغ گل ها با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد ریال که توسط استانداری کرمانشاه تامین شده است در مدت زمان 12 ماه احداث می شود.

پیمان قربانی افزود: این باغ باهدف ایجاد تفرجگاه برای مردم منطقه و جذب توریست و گردشگر احداث می شود.

وی افزود: باغ گل ها منحصربه فردترین باغ در منطقه می باشد.

وی تصریح کرد: در این پروژه 12 هزار متر مربع معبر طراحی شده است که 75 درصد آن فضای سبز و مابقی شامل معابر، آمفی تئاتر و دو باب ساختمان است.

شهردار کرمانشاه اضافه کرد: در این پروژه حدود یک هزار و 900 متر مربع گل خانه پیش بینی شده که دارای گیاهان حاره ایی و کاکتوس وانواع دیگر گیاهان است و از لحاظ تنوع گیاهی در نوع خود درکشور بی نظیراست.

وی این پروژه را دومین باغ گل ها در کشوردانست که از نظرکیفیت در رتبه اول را در کشور دارد.

وی افزود: این پروژه محل مساعدی برای تحقیق دانشجویان و محققین گیاه شناسی محسوب می شود.

وی در پایان تاکید کرد: در دنیا پنج سبک باغ سازی وجود دارد که یکی از این سبک ها سبک باغ ایرانی است که دراین پروژه اجرا می شود.

