  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

فرنگی کاران راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند

فرنگی کاران راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند

در پایان مبارزات مرحله مقدماتی مسابقات کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن در وزن 55 کیلوگرم، نفرات راه یافته به نیمه نهایی این پیکارها مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، پس از پایان کشتی‌های دور مقدماتی وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان، "اریک نبلوم" از دانمارک، "کیوجین چوی" از کره جنوبی و "روشن بایراموف" از آذربایجان به مرحله نیمه نهایی رسیدند که برنده دیدار سوریان و حریف دانمارکی و همچنین دیدار فرنگی کار کره جنوبی با آذربایجان راهی فینال خواهند شد.

براساس این گزارش، شکست هاسگاوای ژاپنی از حریف دانمارکی خود از مهمترین حوادث این مسابقات بود. این حریف ژاپنی همواره به عنوان اصلی‌ترین حریف سوریان در رقابت‌های مختلف بین المللی محسوب می‌شد.

حمید سوریان تنها فرنگی کاری است که سابقه پیروزی بر تمامی این حریفان را دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان یک پای فینال وزن 55 کیلوگرم المپیک 2012 لندن است.

کد مطلب 1666537

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