معرفی چهار نامزد عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب به مجلس/ بادامچیان هم انتخاب شد

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در جلسه امروز نمایندگان عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب مشخص شدند.

وی با بیان اینکه ده نفر از نمایندگان طی روزهای گذشته برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام آمادگی کرده بودند، گفت: آقایان احمد بخشایش اردستانی، فاطمه آلیا، حامد قادر مرزی، هادی شوشتری، علیرضا زاکانی، مهدی دواتگری، جبار کوچکی نژاد، نادر قاضی پور، غلام محمد زارعی و اسدالله بادامچیان برای عضویت در این کمیسیون نامزد شده بودند که از میان آنها چهار نفر انتخاب شدند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: آقایان اسدالله بادامچیان، احمد بخشایش اردستانی، علیرضا زاکانی و مهدی دواتگری به صحن علنی مجلس معرفی شدند که از میان آنها دو نفر توسط نمایندگان مجلس برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز کلیات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط اعضای کمیسیون شوراها به تصویب رسید، گفت: همچنین کلیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب سال 1377 و الحاق موادی به آن در جلسه امروز تصویب شد.