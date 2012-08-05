به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد دولتی رژیم صهیونیستی که خواسته است نامش فاش نشود گفته است که ماهها است که در شورای هشت نفره دولت رژیم صهیونیستی، صحبتی درخصوص حمله به ایران نشده است.

شورای هشت نفره رژیم صهیونیستی شورایی داخلی در دولت این رژیم به شمار می رود که هشت نفر از مهمترین وزرای این رژیم عضو آن هستند و ریاست آن بر عهده "نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم است.

به نوشته "راشا تودی"، این مقام دولتی گفته است تا جایی که من به یاد دارم از ماه اکتبر تا به حال ماهها است که در این شورا صحبتی درباره ایران نشده است.

همچنین این مقام دولتی توافق میان " نتانیاهو" با مقامات نظامی رژیم صهیونیستی را که شدیدا مخالف حمله این رژیم به ایران هستند،در خصوص حمله به ایران رد کرده و گفت : ما منابع لازم برای حمله به بزرگترین رقیبمان(ایران) را نداریم.

گفتنی است اظهارات این مقام ارشد رژیم صهیونیستی در تضاد آشکار با اظهارات و رجز خوانی های "نتانیاهو" درباره ایران است که مرتبا صحبت ازاحتمال حمله نظامی این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران می کند.

آخرین بار، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته در دیدار با " لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در سرزمینهای اشغالی ضمن تهدید مجدد ایران به اقدام نظامی گفت : نه تحریم ها و نه دیپلماسی هیچ یک نتوانسته است برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.



در همین خصوص رسانه ها جنجال های زیادی در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا به سرزمینهای اشغالی راه انداخته بودند مبنی بر اینکه در این سفر آمریکا از رژیم صهیونیستی خواهد خواست که به ایران حمله نکن،د زیرا حمله به ایران تبعاتی خواهد داشت که آمریکا زیر بار آن نخواهد رفت.

بسیاری از رقیبان نخست وزیر رژیم صهیونیستی از جمله "شائول موفاز" وزیر جنگ سابق این رژیم و رهبر حزب "کادیما" بزرگترین حزب مخالف نتانیاهو در هفته گذشته نتانیاهو را متهم به سوء استفاده از برنامه هسته ای ایران برای سرپوش گذاشتن به مشکلات اقتصادی این رژیم و منحرف کردن افکار عمومی مردم سرزمینهای اشغالی از طرح افتصادی اش برای افزایش مالیات ، کاهش هزینه ها و افزایش قیمت سوخت کرد.