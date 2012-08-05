دونده زن اتیوپیایی قهرمان ماراتن المپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیکی گلانا" امروز یکشنبه در ماده ماراتن رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک در بخش بانوان با زمان 2 ساعت و 23 دقیقه و 7 ثانیه به مدال طلا رسید.

"پریسکا یپتو" از کنیا با پنج ثانیه اختلاف نسبت به گلانا به مدال نقره رسید و "تاتیانا پتروا آرخیپوا" از روسیه با زمان 2:23:29 ساعت برنز گرفت.

بر پایه گزارش رویترز، گلانا دختر خواهر "گزاگنه آبه‌را" قهرمان ماراتن سیدنی 2000 نیز هست.

گلنا علاوه بر قهرمانی در این ماده، رکورد المپیک را نیز بهبود بخشید. "نائوکو تاکاهاشی" از ژاپن در سیدنی 2000 این مسافت را در زمان 2:23:14 ساعت طی کرده بود.