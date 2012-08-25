به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد امروز شنبه در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ برتر انگلستان با نتیجه 3 بر 2 از سد فولام در ورزشگاه اولدترافورد گذشت و آقای گل فصل گذشته رقابت ها که این فصل از آرسنال به جمع سرخپوشان پیوسته یکی از گل های این تیم را به ثمر رساند.

"دیمین داف" در دقیقه 3 برای فولام گلزنی کرد اما "فن پرسی" 7 دقیقه بعد، بازی را به تساوی کشید. "شینجی کاگاوا"، مهاجم ژاپنی فصل پیش دورتموند، گل دوم را وارد دروازه تیم میهمان کرد و "رافائل داسیلوا" در دقیقه 41 سومین گل را برای یونایتد به ثمر رساند. "نمانیا ویدیچ"، مدافع صرب یونایتد، در دقیقه 64 به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا این دیدار در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به نفع شیاطین سرخ به پایان برسد.

بر پایه این گزارش، برگزاری دیدار تیم های ساندرلند و ریدینگ هم به دلیل بارش سنگین باران به زمان دیگری موکول شد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:



* سوانزی 3 - وستهام صفر

* آستون ویلا یک - اورتون 3

* نوریچ یک - کویینزپارک رنجرز یک

* ساوتهمپتون صفر - ویگان اتلتیک 2

* تاتنهام یک - وست برومویچ یک

دیدار تیم های چلسی و نیوکاسل تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.

برنامه بازی های یکشنبه به این شرح است:

* استوک سیتی - آرسنال

* لیورپول - منچسترسیتی