به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک با اعلام زمان کلاسبندی ورزشکاران گفت: از بین اعضای کاروان، تنها دو ورزشکار در رشته های فوتبال هفت نفره و والیبال نشسته نیاز به تایید نهایی کلاسبندی پزشکی دارند که این امر روز سه‌شنبه انجام خواهد شد، ضمن اینکه کلاسبندی ورزشکاران نابینا نیز به اتمام رسیده است.



برجسته در ادامه افزود: تمرینات ملی پوشان از روز جمعه آغاز شده و در زمان‎های معین به همراه مربیان و کادر فنی هر رشته پیگیری می شود.



وی شرایط کلی اسکان و پذیرش کاروان کشورمان را مناسب دانست و گفت: همه چیز طبق برنامه انجام می شود و مشکل خاصی وجود ندارد.



برجسته در پایان از ورود تدریجی کاروان دیگر کشورهای شرکت کننده خبر داد و گفت: کاروان ایران در زمره اولین گروه‌هایی بود که وارد لندن شد و طی روزهای اخیر به تدریج بر تعداد کاروان‌های ورودی به لندن افزوده می شود.



مراسم رسمی افتتاحیه رقابت‌های پارالمپیک لندن روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و پس از آن چهاردهمین دوره بازی ها از 9 تا 18 شهریور برگزار می شود.