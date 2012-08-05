به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی با اشاره به شرایط تیم سپاهان در آستانه بازی با ذوب آهن گفت: تیم ما شرایط خوبی برای بازی با ذوب آهن دارد و مطمئنم می توانیم در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به عملکرد ذوب آهن در بازی های اخیر خود گفت: ذوب آهن تاکنون از مسابقات لیگ امتیازی را نگرفته اما با شناختی که از این تیم داریم می‌دانیم تیم خیلی خوبی است و با این وجود می‌توانیم بازی را ببریم .

نویدکیا و غلامی در جمع بازیکنان هستند

سرمربی سپاهان در خصوص شرایط محمد غلامی و محرم نویدکیا بیان داشت: غلامی و نویدکیا تا حدودی بهبود پیدا کرده اند و در جمع بازیکنان ما حضور دارند ولی نمی توانم بگویم که در بازی فردا در زمین حضور دارند یا نه.

وی با اشاره به شرایط تیمش برای دیدار با الاهلی در لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت: قبل از بازی با راه آهن گفته بودم که ما طوری کاری می‌کنیم که تا قبل از بازی با الاهلی به فرم ایده آل خود دست یابیم زیرا تیم ما آمادگی این را دارد تا در لیگ قهرمانان آسیا به فینال برسد .

کرانچار گفت: می‌خواهیم قهرمان شویم و برای این امر می‌جنگیم اما نمی‌توانیم قولی در این مورد بدهیم. رقیبان جدی ما برای قهرمانی در لیگ برتر استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی هستند اما هدف نهایی ما رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا است .