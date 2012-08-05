ارتباط برخی مراکز اقتصادی کشور با صهیونیستها در کمیسیون اصل نود بررسی شد

مصطفی افضلی فر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز شکایات واصله از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصو ص ارتباط تجاری برخی از مراکز اقتصادی کشور با شرکت های منتسب به رژیم صهیونیستی بررسی شد و مقرر شد نهادها و مبادی ذیربط اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار دهند.

وی افزود: دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل 90 بررسی طرح حق اقامه دعاوی حقوقی توسط نمایندگان مجلس بود که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده بود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون حق استیضاح و سئوال از وزرا برای نمایندگان مطرح شده و همچنین سازوکاری مانند کمیسیون اصل 90 برای پیگیری حقوق و مطالبات نمایندگان آمده لذا این طرح توسط اعضای دائم و غیر دائم کمیسیون اصل 90 رد شد چرا که آنها معتقد بودند این طرح شانیت نمایندگان را زیر سئوال می برد.

افضلی فر در ادامه از انتخاب اعضای کمیته های مختلف کمیسیون اصل 90 خبر داد و افزود: آقایان آرامی، امیرآبادی و علی لو در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی ، تامینی ، جعفرپور و صادقی در کمیته فرهنگی و اجتماعی ، حیدرپور و دارایی در کمیته سیاسی و نظامی ، فاطمه رهبر ، باهنر و میرمحمدی در کمیته مجلس و امور ویژه، امیری و کوچک زاده در کمیته خاص ارتقای سلامت اداری و احمدی و موسوی در کمیته قضایی کمیسیون اصل 90 انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با تاکید بر اینکه در جلسه امروز دلایل واقعی گرانی ها مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: همچنین برخی مباحث در خصوص رای دیوان عدالت اداری به کنار گذاشته شدن سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی در جلسه امروز توسط اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس بحث شد اما نتیجه گیری صورت نگرفت.