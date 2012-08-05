به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حجج اسلام والمسلمین محمدی نژاد امام جمعه شهرستان رباط کریم، خدیری امام جمعه شهر جدید پرند، نیکنام مسئول نهاد نمایندگی سپاه پاسداران رباط کریم، بابائی مدیر حوزه علمیه امام صادق علیه السلام پرند، برادران پاسدار سرهنگ عزتی فرمانده سپاه پاسداران رباط کریم و هیئت همراه و ستوان رحیم خانی در محل حوزه علمیه امام صادق علیه السلام افتتاح شد .



حجت الاسلام مهدی بابایی مدیر حوزه علمیه امام صادق علیه السلام پرند در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پایگاه به همت حوزه علمیه پرند و سپاه پاسداران شهرستان رباط کریم تاسیس شد.



وی گفت: این پایگاه 60 نفر عضو طلبه و 15 نفر عضو روحانی دارد که امام جمعه شهر پرند و مدیر حوزه به همراه اساتید و روحانیون شهر عضو این پایگاه هستند.