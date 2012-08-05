به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کوهساریان عصر یکشنبه در جلسه شوری آموزش و پرورش گفت: این دبیرستان شبانه روزی بصورت رایگان در چهار رشته ریاضی،علوم انسانی،علوم تجربی و کارودانش در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ثبت نام می کند و گنجایش بیش از ۴۰۰ دانش آموز را دارد.

وی اظهار داشت: این دبیرستان امکاناتی از قبیل فضای آموزشی، خوابگاه، سالن غذاخوری، سالن مطالعه، سالن ورزشی وفضای سبز دارد.

دهنوی فرماندار آزادشهر گفت: پروژه بزرگ شبانه روزی نوده خاندوز ره آورد سفر دوم ریاست جمهوری به استان گلستان بعنوان یکی از طرحهای مفید در جهت پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان دختر متوسطه روستاهای دوردست شهرستان نقش دارد.

وی افزود: بخشداران و دهیاران در خصوص اطلاع رسانی و تشویق دانش آموزان دختر واجد شرایط ثبت نام در این دبیرستان با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند.

ساخت سالن ورزشی دانش آموزی در آزادشهر

همچنین در مراسمی با حضور مسئولین و اعضای شورای آموزش و پرورش این شهرستان عملیات اجرایی یک سالن ورزشی در آموزشگاه دخترانه مکتب الزهرا آغاز شد.

به گفته کوهساریان مدیر آموزش و پرورش آزادشهر این سالن ورزشی با اعتبار ۴۰۰میلیون تومان در زیربنا ۵۷۰ مترمربع احداث می شود و چهارمین سالن ورزشی آموزش و پرورش این شهرستان است.