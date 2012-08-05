حمایت علاوی از مداخلات ترکیه در امور عراق / ترکیه برادرمان است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المستقبل ، "ایاد علاوی" گفت : درگیری های طایفه ای عامل بی ثباتی سیاسی عراق است و اگر وضع به همین منوال پیش برود عراق تجزیه خواهد شد.

رهبر فهرست العراقیه که دو روز قبل به ترکیه رفته است، درباره بحران موجود میان آنکارا و بغداد بر سر دیدار"احمد داوود اوغلو" از شهر کرکوک بیان کرد: از موضع دولت "نوری المالکی" درباره این سفر تعجب می کنم، زیرا بسیاری از وزیران خارجه کشورها از همه شهرهای عراق از جمله موصل، کرکوک و بصره بدون اینکه به بغداد بروند، دیدار می کنند.

وی مدعی شد: ترکیه در امور داخلی عراق دخالتی ندارد و کشور برادر ماست.

شایان ذکراست سفر وزیر امور خارجه ترکیه به کرکوک با اعتراض شدید دولت عراق روبرو شده بود.