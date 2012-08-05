  1. بین الملل
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۶

رویکرد تنش آمیز ادامه دارد/

حمایت علاوی از مداخلات ترکیه در امور عراق / ترکیه برادرمان است!

حمایت علاوی از مداخلات ترکیه در امور عراق / ترکیه برادرمان است!

رهبر فهرست العراقیه از سفر سرزده وزیر امور خارجه ترکیه به شهر کرکوک عراق که حاکمیت این کشور را آشکارا نقض کرده بود، جانبداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المستقبل ، "ایاد علاوی" گفت : درگیری های طایفه ای عامل بی ثباتی سیاسی عراق است و اگر وضع به همین منوال پیش برود عراق تجزیه  خواهد شد.

رهبر فهرست العراقیه که دو روز قبل به ترکیه رفته است، درباره بحران موجود میان آنکارا و بغداد بر سر دیدار"احمد داوود اوغلو" از شهر کرکوک بیان کرد: از موضع دولت "نوری المالکی" درباره این سفر تعجب می کنم، زیرا بسیاری از وزیران خارجه کشورها از همه شهرهای عراق از جمله موصل، کرکوک و بصره بدون اینکه به بغداد بروند، دیدار می کنند.

وی مدعی شد: ترکیه در امور داخلی عراق دخالتی ندارد و کشور برادر ماست.

شایان ذکراست سفر وزیر امور خارجه ترکیه به کرکوک با اعتراض شدید دولت عراق روبرو شده بود.

کد مطلب 1666577

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