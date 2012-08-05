به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به تشریح مسائل منطقه ای، بین المللی و داخلی پرداخت و با اشاره به مسائل سوریه، هسته ای و مسائل اقتصادی داخلی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید با اتحاد به مسائل اصلی کشور بپردازند و نگذاریم دشمنان از برخی نارسایی ها سوء استفاده نمایند.

وی در این جلسه با اشاره به سخنان اخیر باهنر گفت: من افتخار می کنم که عضو فراکسیون رهروان ولایت هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید از ظرفیت فراکسیون ها در اداره مجلس استفاده کرد و همچنین در توزیع مسئولیت ها به ظرفیت آحاد نمایندگان توجه کرد.

گفتنی است مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت عصر یکشنبه در تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه برگزار شد. در این جلسه بیش از 180 نفر از نمایندگان عضو این فراکسیون حضور داشتند.

در این جلسه کاظم جلالی گزارشی از اقدامات فراکسیون، هیئت رئیسه و شورای مرکزی ارائه کرد و اعضا نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.