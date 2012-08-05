به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابت‌های وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی سی‌امین دوره بازی‌های المپیک از ساعت 16:30 امروز یکشنبه به وقت تهران در سالن اکسل آغاز شد که حمید سوریان موفق شد با پیروزی برابر حریفانی از قرقیزستان، مجارستان و دانمارک به فینال راه پیدا کند.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان که امروز وارد لندن شده بود، با حضور در سالن اکسل، کشتی‌های حمید سوریان را از نزدیک تماشا کرد.

* بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک و برخی مسئولان ورزش کشور که در لندن حضور دارند نیز از جمله تماشاگران این مبارزات بودند.

* ایرانی‌های پرتعدادی که امروز به سالن محل برگزاری مسابقات حمید سوریان آمده بودند، پس از پیروزی کشتی گیر ایران برابر حریف دانمارکی و راهیابی وی به فینال، غوغایی در سالن به پا کردند و چند دقیقه به تشویق سوریان پرداختند.

* محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از پیروزی سوریان برابر حریف دانمارکی بسیار خوشحال بود و بارها به تشویق تماشاگران واکنش نشان داد.