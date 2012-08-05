شهادت جوان 18 ساله در قطیف / ادامه تظاهرات مردمی در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: "حسین الخلف" جوان 18 ساله عربستانی که بر اثر تیراندازی نظامیان سعودی در جریان تظاهرات منطقه القطیف زخمی شده بود، شهید شد.

وزارت کشور عربستان اعلام کرد: جوانی که هنگام مقابله پلیس با شورشیان( عبارتی که همواره وزارت کشور عربستان برای تظاهرات کنندگان صلح جو به کار می برد) زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.

این درحالی است که منابع پزشکی دراین باره بیان کردند: الخلف بر اثر گلوله ای که به سینه وی اصابت کرده بود شهید شده است.

شاهدان عینی نیز اعلام کردند: شهید الخلف به همراه یکی دیگر از زخمی شدگان به طور عمد در مرکز پلیس نگهداری می شد و وی را به بیمارستان منتقل نکرده بودند.

المنار همچنین از تظاهرات مردمی در مدینه منوره که خواسته آنها آزادی زندانیان سیاسی بود خبر داد.