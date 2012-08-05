  1. بین الملل
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

فضای سرکوب تشدید شد/

شهادت جوان 18 ساله در قطیف / ادامه تظاهرات مردمی در مدینه منوره

شهادت جوان 18 ساله در قطیف / ادامه تظاهرات مردمی در مدینه منوره

یکی از جوانان عربستانی که اخیر از سوی نظامیان سعودی از ناحیه سینه هدف قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: "حسین الخلف" جوان 18 ساله عربستانی که بر اثر تیراندازی نظامیان سعودی در جریان تظاهرات منطقه القطیف زخمی شده بود، شهید شد.

وزارت کشور عربستان اعلام کرد: جوانی که هنگام مقابله پلیس با شورشیان( عبارتی که همواره وزارت کشور عربستان برای تظاهرات کنندگان صلح جو به کار می برد) زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.

این درحالی است که منابع پزشکی دراین باره بیان کردند: الخلف بر اثر گلوله ای که به سینه وی اصابت کرده بود شهید شده است.

شاهدان عینی نیز اعلام کردند: شهید الخلف به همراه یکی دیگر از زخمی شدگان به طور عمد در مرکز پلیس نگهداری می شد و وی را به بیمارستان منتقل نکرده بودند.

المنار همچنین از تظاهرات مردمی در مدینه منوره که خواسته آنها آزادی زندانیان سیاسی بود خبر داد.

کد مطلب 1666586

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